Mercato - Barcelone : Le Barça est fixé pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 2 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Ces dernières semaines, un départ de Lionel Messi du FC Barcelone était régulièrement évoqué. Néanmoins, les fans blaugrana n’auraient actuellement plus rien à craindre. Explications.

Depuis le clash entre Lionel Messi et Eric Abidal concernant le départ d’Ernesto Valverde, l’avenir de La Pulga était devenu incertain au FC Barcelone. En effet, plusieurs rumeurs ont fait écho d’un possible départ de l’Argentin, sous contrat jusqu’en 2021 pourtant. Et c’est d’ailleurs l’un des détails de ce contrat qui inquiétait. En effet, une clause permet à Messi de pouvoir quitter le club catalan s’il le demandait à sa direction. Forcément, les craintes étaient nombreuses chez les Blaugrana. Mais désormais, tout le monde pourrait souffler au Barça…

La clause a expiré !