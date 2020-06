Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier à 40M€ ?

Publié le 8 juin 2020 à 10h00 par La rédaction

Révélé au grand public lors de l’incroyable saison de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Donny Van de Beek intéresserait de nombreux cadors européens. Alors que le Real Madrid semblait tenir la corde, Manchester United pourrait finalement rafler la mise.

Après avoir perdu Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt l’été dernier, l’Ajax Amsterdam pourrait bien assister à un nouvel exode de ses talents. Outre Hakim Ziyech qui va être transféré à Chelsea, le départ de Donny Van de Beek est à prévoir. Son étincelante saison avec les Lanciers a attiré de nombreuses écuries européennes dont le Real Madrid qui a failli le recruter l’été dernier. Zinédine Zidane le voudrait toujours pour renforcer son milieu de terrain comme l’a révélé le 10sport. Un accord était même sorti pour un transfert de 55M€ ces derniers mois, mais la crise économique du Covid-19 a tout bouleversé au point de remettre en cause le transfert. Le Real Madrid ne pourrait plus garantir dans l'immédiat d’être en capacité d'aligner un tel montant pour le numéro 6 et cela pourrait bien profiter à un autre club.

Manchester United en passe de doubler le Real Madrid ?