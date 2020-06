Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à un gros danger pour Van de Beek ?

Publié le 7 juin 2020 à 23h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid depuis son magnifique parcours avec l’Ajax Amsterdam, Donny van de Beek pourrait finalement prendre la direction de Manchester United cet été.

Éblouissant pendant la saison historique de l’Ajax Amsterdam sur la scène européenne en 2018/2019, Donny van de Beek a vu de nombreux clubs dont le Real Madrid s’intéresser à lui. Après avoir décidé de rester une saison de plus dans le club hollandais contrairement à ses anciens coéquipiers Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, Van de Beek pourrait bien faire le grand saut cet été. Direction la Casa Blanca ? Comme vous l'a révélé le 10 Sport, le Néerlandais reste dans le viseur de Zidane, et ce dernier a d'ailleurs pris le soin d'appeler le joueur. Pisté par Newcastle ou encore Everton, le milieu de 23 ans verrait toutefois une autre grosse écurie anglaise se positionner.

Vers Manchester United plutôt qu’au Real ?