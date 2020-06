Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Leicester débarque pour une piste parisienne !

Publié le 7 juin 2020 à 20h45 par Alexis Bernard

Sur le départ du côté de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico (27 ans) est sur les tablettes d’Everton. Chelsea et le PSG le surveillent du coin de l’œil.

A la recherche d’un latéral gauche, Chelsea et le PSG ont tous les deux flashés sur Alex Telles. Comme révélé par le10sport.com , un match s’organise entre les deux écuries pour le défenseur du FC Porto. Et Manchester City vient de s’inviter dans la partie… Mais parmi les plans B explorés par Chelsea et le PSG, il y a également une autre piste commune : Nicola Tagliafico. A 27 ans, le latéral de l’Ajax Amsterdam est quasiment certain de partir cet été, lui qui a encore deux ans de contrat (juin 2022).

Leicester l’aime beaucoup

Mais selon nos informations, un autre club anglais pourrait faire de la concurrence au PSG. Il s’agit de Leicester, qui apprécie beaucoup le profil de Nicolas Tagliafico. Pour sortir l’Argentin de l’Ajax, il faudra signer un chèque de 25 millions d’euros environ. Pas vraiment un souci pour Leicester, qui se dirige vers une nouvelle qualification en Ligue des Champions (les hommes de Brendan Rodgers sont actuellement 3e de Premier League). Un concurrent pour le PSG, qui reste néanmoins focalisé sur Alex Telles en priorité.