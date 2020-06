Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 proche de récupérer un joueur de Tuchel ?

Publié le 7 juin 2020 à 18h45 par B.C.

Comme vous l'avait expliqué le 10 Sport, l'AS Saint-Étienne est intéressée par Adil Aouchiche, et le club de Claude Puel apparaît comme le grand favori pour récupérer le milieu offensif.

À seulement 17 ans, Adil Aouchiche est déjà un garçon très convoité sur le marché des transferts. Le milieu formé au PSG s'est fait remarquer lors du Mondial U17 en novembre dernier, et depuis, Leonardo ne parvient pas à le convaincre de signer son premier contrat pro dans la capitale. Les clubs sont donc à l'affût pour récupérer Adil Aouchiche, et comme nous vous l'expliquions, l'ASSE souhaite l'enrôler. En effet, Claude Puel compte rajeunir son effectif durant l'été, et la pépite du PSG a toutes les qualités pour s'imposer dans le Forez selon lui.

L'ASSE proche de récupérer Aouchiche ?