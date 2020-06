Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane rêve toujours de Pogba pour cet été !

Publié le 7 juin 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Comme l'année dernière, Zinedine Zidane rêverait de mettre la main sur Paul Pogba pour renforcer le Real Madrid. Selon nos informations, le tacticien français est d'ailleurs entré en contact avec Mino Raiola, mais l'opération s'annonce très compliquée à mettre en place, voire impossible.

Avec un effectif vieillissant, le Real Madrid a l'intention de se montrer actif sur le marché des transferts ces prochaines années pour créer un nouveau groupe compétitif en vue de l'ouverture du nouveau Santiago Bernabéu à l'horizon 2022. Malheureusement pour Florentino Pérez, la crise du coronavirus retarde ses plans. En effet, les Merengue comptaient réaliser quelques gros achats dès cet été et renflouer ses caisses dans le même temps avec des départs conséquents. L'arrivée d'un milieu de terrain fait clairement partie des priorités de Zinedine Zidane dans les prochaines semaines. Comme vous l'a révélé le10Sport.com , le Real Madrid est déterminé à s'attacher les services d'Eduardo Camavinga et a déjà proposé une offre de 50M€ + 10M€ de bonus au Stade Rennais pour sa pépite, mais cette dernière n'est pas l'unique joueur pisté par Zidane à ce poste.

Zidane ne lâche rien

En effet, une année après avoir animé le mercato estival, Paul Pogba continue de plaire à Zinedine Zidane. L'international français de Manchester United a réalisé une saison quasi blanche et envisage toujours de plier bagage à un an de la fin de son contrat (même si les Red Devils peuvent le prolonger automatiquement d'une saison). Comme le 10 Sport vous l'avait révélé, Mino Raiola a ouvert des discussions avec la Juventus pour Pogba, ce dernier étant toujours très attaché à son ancien club, mais le Real Madrid reste en course, plus précisément Zinedine Zidane. Selon nos informations, le champion du monde 1998 s'est récemment entretenu avec l'agent du milieu mancunien pour faire le point sur la situation du joueur de 27 ans, qui reste la grande priorité de Zizou mais plusieurs obstacles se dressent sur sa route. Florentino Pérez n'est pas vraiment tenté par le recrutement de Pogba, d'autant que ses relations avec Mino Raiola sont très froides. Pas de quoi décourager Zidane.

Pogba bien parti pour rester à Manchester United malgré tout