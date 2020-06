Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario d'ores et déjà à oublier pour Paul Pogba ?

Publié le 7 juin 2020 à 10h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, Paul Pogba figurerait sur les tablettes du PSG, de la Juventus et du Real Madrid. Alors que la Juve aime particulièrement récupérer des joueurs libres de tout contrat, Fabrizio Romano a jugé qu'il était impossible de voir La Pioche quitter Manchester United gratuitement.

Paul Pogba ne quittera pas Manchester United gratuitement. C'est en tous les cas l'intime conviction du journaliste italien Fabrizio Romano. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Paul Pogba aurait alarmé plusieurs écuries européennes, et notamment le PSG, le Real Madrid et la Juventus. Habituée à recruter des joueurs libres, La Vieille Dame pourrait retenter le coup avec Paul Pogba et attendre la fin de la saison prochaine pour le récupérer gratuitement. Interrogé sur le sujet, Fabrizio Romano a estimé qu'il était «impossible» que Manchester United se fasse prendre à ce jeu-là une nouvelle fois.

«Prendre Paul Pogba gratuitement est impossible»