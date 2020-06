Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait fait passer un message clair à Thiago Silva !

Publié le 7 juin 2020 à 7h45 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG cet été, Thiago Silva aurait proposé ses services au Real Madrid d'après les récentes informations d'OK Diario, mais le club espagnol ne serait pas vraiment intéressé.

À quelques semaines de la fin de son contrat, l’avenir de Thiago Silva semble très flou. Après avoir longtemps hésité à offrir à un nouveau bail à son défenseur qui aura 36 ans en septembre prochain, le PSG a proposé une année supplémentaire à l'international brésilien comme vous l’avait révélé le10sport.com le 15 avril dernier. Une offre toujours sans réponse et Thiago Silva aurait vu Everton et le Milan AC se positionner. Ses services auraient aussi été proposés au Real Madrid, mais Zinédine Zidane ne serait pas intéressé.

Zidane n’en veut pas !