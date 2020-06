Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau départ bientôt acté par Zidane ?

Publié le 7 juin 2020 à 1h00 par La rédaction

Actuellement prêté au Bayern Munich, Álvaro Odriozola ne devrait pas retourner au Real Madrid à la fin de son prêt. Un club espagnol se serait positionné sur le dossier et le latéral pourrait vite donner son feu vert.

Pensionnaire du Real Madrid mais actuellement prêté au Bayern Munich, Álvaro Odriozola retrouvera Zinédine Zidane dans quelques semaines. Un séjour qui ne devrait pas durer longtemps puisqu’avec le retour très probable d’Achraf Hakimi, le latéral espagnol ne rentrerait plus dans les plans de l’entraîneur français. Rebondir dans un autre club serait la meilleure solution et sa prochaine destination serait déjà toute trouvée...

Álvaro Odriozola vers l'Athletic Bilbao ?