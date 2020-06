Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Hakimi serait réglé pour Zidane !

Publié le 6 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Actuellement prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi verrait bel et bien son avenir s'écrire avec le Real Madrid.

Prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund par le Real Madrid en juillet 2018, Achraf Hakimi (21 ans) a été l’une des nouvelles révélations en Bundesliga. L’international marocain (28 sélections, 2 buts) s’est métamorphosé depuis son arrivée en Allemagne. Le latéral droit à vocation offensive est déjà impliqué dans 19 buts cette saison avec le BVB (9 buts et 10 passes décisives). Achraf Hakimi a su impressionner l’Europe et ainsi être pisté par les plus grands clubs du Vieux Continent. Mais comme révélé en exclusivité par Le10Sport en avril dernier, le Marocain donnait sa priorité au Real Madrid.

Hakimi va bien prolonger au Real

Après avoir explosé sous les ordres de Lucien Favre, le Marocain peut désormais prétendre à une place de titulaire dans l’équipe de Zinedine Zidane. Et ce serait désormais certain, le latéral droit est attendu en Espagne à la fin de son prêt. Comme l’annonce le journaliste italien, Nicolo Schira, Achraf Hakimi prolongera son contrat chez les Merengue jusqu’en 2025 et retrouvera donc le Real Madrid dès cet été. Reste à voir maintenant si Hakimi aura le temps de jeu nécessaire pour montrer son talent sous ses anciennes et nouvelles couleurs.