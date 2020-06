Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'agent de Theo Hernandez annonce la couleur pour son avenir

Publié le 6 juin 2020 à 12h45 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Milan AC cette saison, Theo Hernandez a tapé dans l'oeil du PSG et du Real Madrid, son ancien club. Manuel Garcia Quilon, agent du latéral gauche français, a annoncé la couleur pour son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Theo Hernandez serait de plus en plus incertain. Confronté à une grosse concurrence au Real Madrid, le latéral gauche français a décidé de faire ses valises l'été dernier pour rejoindre le Milan AC. Auteur de très bons débuts avec le club rossonero, Theo Hernandez a séduit bon nombre de clubs, dont le PSG et le Real Madrid, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Le mercato s'annonce donc mouvementé pour le latéral gauche...

«C'est normal que plusieurs clubs le veuillent, on verra ce qui va se passer»