Mercato - Real Madrid : Et si Zidane passait à côté de ce grand espoir ?

Publié le 6 juin 2020 à 19h00 par Th.B.

À cause des lourdes pertes enregistrées par les clubs pendant la suspension des compétitions, le Real Madrid ne serait pas en mesure de recruter Kai Havertz cet été qui pourrait prolonger son contrat au Bayer Leverkusen.

« Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui voudraient avoir Kai Havertz dans leur équipe. J'en fais partie ». Voici le message que Hans-Dieter Flick a fait passer ces dernières heures en amont de la rencontre entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich ce samedi. L’entraîneur du club bavarois n’a pas caché son admiration à propos de Kai Havertz qui est lié au champion d’Allemagne ces derniers temps. Outre le Bayern, le Real Madrid est aussi sur les rangs. Le 19 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Zinedine Zidane espérait pouvoir à terme témoigner de son arrivée à la Casa Blanca . Néanmoins, ni le Bayern Munich ni le Real Madrid ne seraient en mesure de le recruter à l’intersaison, compte tenu des circonstances actuelles.

Inaccessible, Havertz bientôt prolongé ?