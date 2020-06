Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp prêt à faire de l’ombre à Zidane dans ce dossier XXL !

Publié le 7 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

Sur les tablettes de Zinédine Zidane, Jadon Sancho pourrait finalement prendre la direction de Liverpool cet été. L’intérêt de Jürgen Klopp pourrait effectivement empêcher le joueur du Borussia Dortmund de rejoindre le Real Madrid. Explications.

En 2022, Karim Benzema et Gareth Bale auront respectivement 34 et 32 ans. Les deux joueurs pourraient quitter le Real Madrid à la fin de leur contrat et les Merengue s’activeraient d’ores et déjà en coulisses pour les remplacer. Zinédine Zidane prévoirait de redessiner les contours de son effectif et tout particulièrement de son attaque avec la ferme intention de recruter des jeunes joueurs. En plus de tenter de boucler le dossier Kylian Mbappé en 2021, l’entraîneur de la Casa Blanca penserait à Jadon Sancho pour compléter sa ligne d’attaque. Mais Zidane verrait un club anglais ne pas lâcher l’affaire.

Une bataille Real Madrid - Liverpool à prévoir ?