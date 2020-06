Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à deux doigts de boucler un dossier inattendu ?

Publié le 7 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Disposant d’un contrat aspirant qui prendra fin cet été, Tanguy Kouassi pourrait finalement signer son premier bail professionnel avec le PSG alors qu’il était jusqu’ici annoncé sur le départ à l’étranger.

Avec ses 13 apparitions cette saison, Tanguy Kouassi qui fête ses 18 ans ce dimanche, s’est mué comme l’une des grandes promesses du PSG et du football français. Polyvalent, le défenseur central de formation peut évoluer au milieu de terrain comme il l’a démontré cette saison. Néanmoins, et alors que tout indiquerait qu’il pourrait parfaire sa formation là où il a fait ses gammes, Kouassi est annoncé sur le départ. Leipzig et le Milan AC sont les clubs les plus intéressés par le joueur. Du moins, l'étaient jusqu’ici.

Kouassi proche de signer son premier contrat professionnel avec le PSG ?