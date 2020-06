Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pickeu, transferts... Mais à quoi joue Eyraud ?

Publié le 7 juin 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un nouveau directeur du football pour remplacer Andoni Zubizarreta, l'OM semble avoir visé Olivier Pickeu. Mais le comportement de Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier intrigue comme l'explique Manu Lonjon.

C'est l'urgence du moment du côté de l'Olympique de Marseille. Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, le club phocéen n'a plus de directeur sportif, et donc personne n'est là pour débuter les tractations sur le marché des transferts qui ouvre le 8 juin pour les clubs français. Jacques-Henri Eyraud a d'ores et déjà décrit le profil du dirigeant qu'il souhaite attirer et qui aura un rôle élargi par rapport à celui d'Andoni Zubizarreta. Il s'agira donc d'un directeur du football et Olivier Pickeu semble être le favori pour endosser ce rôle. Toutefois, comme le révèle Manu Lonjon, le comportement du président de l'OM a de quoi surprendre dans ce dossier.

«L'info qui est dingue, c'est qu'il n'a jamais rencontré Eyraud»