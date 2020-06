Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prêt à s’attaquer à un ancien joueur de Ligue 1 ?

Publié le 6 juin 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que l'OM doit vendre cet été, un départ de Bouna Sarr ou Hiroki Sakai ne serait pas à exclure. André Villas-Boas aurait toutefois déjà trouvé une issue de secours en cas de besoin.

Le prochain mercato de l’OM devrait être animer par plusieurs départs. En effet pour combler son déficit, le club phocéen devra se séparer de plusieurs de ses éléments, peut-être même à contrecœur. Tous les joueurs seraient susceptibles de quitter Marseille cet été. Mais André Villas-Boas, maintenu à son poste d’entraîneur, veut garder un effectif compétitif pour disputer la prochaine Ligue des Champions. Il aurait même obtenu des garanties par le président Jacques-Henri Eyraud pour conserver certains cadres de l’équipe. Mais il faudra tout de même remplacer les joueurs amenés à partir...

Corchia pour remplacer Sakai ou Sarr