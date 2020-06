Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça ne lâcherait vraiment rien pour Neymar !

Publié le 6 juin 2020 à 11h45 par A.D.

Le Barça serait en passe de lancer les grandes manoeuvres pour Neymar. Même sans contrat, André Cury, scout proche de la famille du Brésilien, devrait continuer à aider le FC Barcelone sur ce dossier.

Après seulement deux saisons au PSG, Neymar voulait absolument faire ses valises et retrouver le FC Barcelone l'été dernier. Malgré ses efforts, et ceux consentis par le Barça, le Brésilien défend toujours les couleurs du PSG. Mais jusqu'à quand ? Lors du prochain mercato estival, le club catalan devrait bel et bien retenter sa chance pour le rapatriement de Neymar. Et ce, malgré le départ d'André Cury, ancien scout des Blaugrana et proche de la famille du Parisien.

Le Barça dans les starting-blocks pour Neymar ?