Mercato - Barcelone : Aubameyang au lieu de Lautaro Martinez ? La réponse !

Publié le 6 juin 2020 à 11h30 par T.M.

Actuellement, le FC Barcelone tente de trouver un terrain d’entente avec l’Inter Milan pour le transfert de Lautaro Martinez. Des négociations compliquées qui obligeraient les Catalans à étudier des plans B. Dernièrement, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est ressorti. L’attaquant d’Arsenal sera-t-il finalement le successeur de Luis Suarez ?

Le mercato estival approche et du côté du FC Barcelone, la priorité est donnée à Lautaro Martinez. Voulant régler au plus vite la question de la succession de Luis Suarez, le club catalan fait donc tout pour recruter le buteur argentin. Alors que ce dernier dispose d’une clause libératoire de 111M€, les Blaugrana n’ont cependant pas les moyens de s’aligner sur ce montant face au contexte actuel. Des négociations ont alors été lancées avec l’Inter Milan pour faire baisser ce prix tout en incluant un joueur dans la balance, qui pourrait bien être Junior Firpo. Des discussions toutefois compliquées puisque les deux clubs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le montant fixe à débourser. Alors qu’en Catalogne, on resterait toujours serein quant à l’arrivée de Lautaro Martinez, il n’empêcherait qu’on garderait toujours un dossier sous le coude. C’est ainsi que le Daily Mail révélait dernièrement que le Barça gardait Pierre-Emerick Aubameyang en plan B s’il n’arrivait pas à recruter l’Argentin.

Ça sera Lautaro et pas un autre !

Faut-il donc s’attendre à voir Pierre-Emerick Aubameyang filer au FC Barcelone cet été ? N’ayant plus qu’un an de contrat à Arsenal, le Gabonais serait d’ailleurs une option nettement moins onéreuse que Lautaro Martinez. Marca a toutefois tenu à apporter des précisions très importantes en ce qui concerne ce plan B des Blaugrana. Ainsi, en réponse à cette rumeur d’un intérêt pour Aubameyang, le Barça aurait fait savoir que pour le moment il n’y aurait aucun plan B étudier. La priorité se nommerait Lautaro Martinez et il n’y aurait que ce dossier qui préoccuperait la direction du FC Barcelone. Comme c’est également le cas pour Miralem Pjanic, Eric Abidal et la direction du Barça se concentreraient uniquement sur ses 2 priorités. Cet été, tout sera donc fait pour recruter le joueur de l’Inter Milan et celui de la Juventus. Et si jamais, cela venait à être impossible, les plans pourraient changer. Mais pour le moment, cela ne serait clairement pas prévu. Pour espérer voir Aubameyang sous le maillot catalan, il va donc falloir se montrer patient.

Et si Aubameyang prolongeait ?

L’avenir de Pierre-Emerick Aubemayang serait donc encore loin de s’écrire du côté du FC Barcelone. Et s’il s’inscrivait finalement toujours du côté d’Arsenal ? Alors que le Gabonais n’a plus qu’un an de contrat chez les Gunners, un départ de Londres a fait énormément parler dernières semaines. Néanmoins, un retournement de situation pourrait intervenir pour le protégé de Mikel Arteta. En effet, alors que les discussions pour une prolongation semblaient dernièrement à l’arrêt, cela pourrait prochainement repartir. Comme vous l’a révélé Le 10 Sport, si aucune offre n’a été formulée pour le moment, Arsenal réfléchit bien à l’idée de se rapprocher du clan Aubameyang pour proposer un nouveau contrat. Et du côté de l’ancien de l’ASSE, la porte semble ouverte pour cette possibilité.