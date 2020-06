Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Antoine Griezmann est tout tracé !

Publié le 6 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que l’avenir d’Antoine Griezmann fait souvent parler dans les médias, le joueur du FC Barcelone a avoué avoir une certaine préférence pour la suite de sa carrière.

L’été dernier, le FC Barcelone a déboursé 120M€ pour Antoine Griezmann, levant sa clause libératoire à l’Atlético de Madrid. Depuis, le Français essaye de trouver sa place au sein de l’effectif blaugrana, ce qui n’est pas facilement pour le champion du monde. En effet, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire, Griezmann rencontre certaines difficultés, ce qui fait dire à certains que son avenir pourrait déjà être relancé. En effet, le natif de Mâcon a notamment été évoqué pour être dans la balance dans l’opération Neymar avec le PSG ou avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez. Il n’en serait finalement rien. Le Barça compterait bien toujours sur le protégé de Quique Setien pour la saison prochaine. Pour ce qui à plus long terme, le principal intéressé a déjà un plan.

« Je veux vraiment y jouer »