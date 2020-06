Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann lâche une petite bombe sur son avenir !

Publié le 5 juin 2020 à 9h00 par H.G.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’a pas caché qu’il se verrait bien terminer sa carrière en Major League Soccer dans quelques années après la fin de son aventure catalane.

La première saison d’Antoine Griezmann au FC Barcelone n’aura pas été de tout repos. Arrivé lors de la dernière fenêtre estivale des transferts en provenance de l’Atlético de Madrid dans le cadre d'un transfert ayant suscité la polémique, l’attaquant de 29 ans a peiné à s’adapter à sa nouvelle équipe. Installé sur le flanc gauche de l’attaque des Blaugrana , le Champion du Monde 2018 a trop fréquemment brillé par son absence dans le jeu tant il paraissait perdu sur le terrain et en manque de repères. Pour autant, cette situation ne décourage pas le natif de Mâcon, qui souhaite par dessus tout s’imposer pour réussir à remporter des titres avec le FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi. Cependant, bien qu’il ait des ambitions élevées avec le Barça actuellement, cela n’empêche pas Antoine Griezmann de réfléchir dès maintenant à la suite de sa carrière.

« Pour moi, c’est un objectif de terminer ma carrière aux États-Unis »