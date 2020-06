Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt est enfin fixé pour Al-Walid ben Talal !

Publié le 6 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Depuis quelques semaines, le nom d'Al-Walid ben Talal, il semblerait bien que le milliardaire saoudien soit encore d'envisager le rachat de l'Olympique de Marseille à en croire son entourage.

Alors que Frank McCourt semble avoir mis en vente l'Olympique de Marseille, le nom d'Al-Walid ben Talal revient régulièrement ces dernières semaines. Et pour cause, le milliardaire saoudien semblerait avoir un énorme projet pour racheter l'OM dans les prochaines semaines. Mais le profil de l'homme d'affaires intrigue et les informations divergent à son sujet. Est-il vraiment intéressé par le rachat du club phocéen ? A en croire plusieurs son entourage, c'est loin d'être le cas.

Al-Walid ben Talal pas intéressé par l'OM ?