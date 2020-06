Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une terrible annonce à venir pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ?

Publié le 6 juin 2020 à 9h00 par T.M.

Du côté du FC Barcelone, l’incertitude règne concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé. Et visiblement, le club catalan serait sur le point de faire une grosse annonce en coulisses dans ce dossier.

Recruté pour 145M€, bonus compris, en 2017, Ousmane Dembélé était censé faire oublier Neymar au FC Barcelone. Une mission très loin d’être remplie par le champion du monde qui a accumulé les déceptions en Catalogne. Souvent pointé du doigt pour ses polémiques extra-sportives, l’ailier de 23 ans n’a également pas pu montrer toutes ses qualités sur le terrain à cause de nombreuses longues blessures. Pour Dembélé, le bilan au Barça n’est donc pas vraiment flatteur et cela pourrait bien lui coûter sa place. Alors que Le 10 Sport vous révélait dernièrement que le coéquipier de Lionel Messi souhaitait tout faire pour rester, une position confirmée par l’agent du Français. Néanmoins, les Blaugrana devraient finalement prendre les choses en main pour le vendre cet été.

La décision est prise !