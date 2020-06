Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que va faire Thiago Silva cet été ?

Publié le 6 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le PSG, Thiago Silva n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations concernant son avenir. Mais selon vous, que fera l'international brésilien cet été ?

Une page pourrait se tourner au PSG cet été. Alors qu'il est l'une des premières stars recrutées par les Qataris peu après leur arrivée, Thiago Silva voit son contrat arriver à terme dans les prochaines semaines. Désireux de lui trouver un remplaçant il y a encore quelques mois, Leonardo a toutefois changé de stratégie en raison des conséquences économiques du coronavirus. Après avoir bouclé le transfert de Mauro Icardi, le directeur sportif du PSG souhaite en priorité mettre la main sur deux latéraux et deux milieux s'il le peut et a donc décidé de proposer une prolongation d'une année à l'international brésilien d'après les révélations du 10 Sport. Néanmoins, aucun accord n'a été trouvé pour le moment, et le flou règne concernant l'avenir de Thiago Silva.

Un avenir au PSG, ou ailleurs pour Thiago Silva ?

Alors qu'il fêtera ses 36 ans en septembre, Thiago Silva ne sait pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Si le PSG est prêt à le conserver à ses conditions, le Milan AC souhaiterait également récupérer son ancien défenseur, tout comme Carlo Ancelotti. En effet, l'ancien coach du PSG, désormais à Everton, suivrait attentivement la situation du Brésilien et serait disposé à le récupérer cet été. Un retour au Brésil n'est également pas à exclure dans le pire des cas, Thiago Silva ayant révélé il y a quelques mois qu'il imaginait revenir du côté de Fluminense, où il a eu la possibilité d'évoluer entre 2006 et 2009.



