Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a bougé ses pions pour le mercato !

Publié le 6 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Pour palier les potentiels départs de Morgan Sanson et de Maxime Lopez, André Villas-Boas penserait à Lucas Fernandes. Évoluant à Portimonense avec qui l’entraîneur de l’OM entretient de bonnes relations, cette opération pourrait s’en voir facilitée.

C’est officiel depuis peu, mais André Villas-Boas sera sur le banc de l’OM la saison prochaine. D'un « commun accord » avec Andoni Zubizarreta, la direction phocéenne avait à la mi-mai mis un terme à sa collaboration avec son désormais ex-directeur sportif. Ce qui aurait pu provoquer le départ de l’entraîneur de l’OM. Finalement, Villas-Boas est resté à Marseille où il travaillerait déjà sur le mercato. Une offensive aurait d’ailleurs été lancée pour une promesse de Portimonense.

Une offre et un bon feeling pour Lucas Fernandes

Milieu de terrain de Portimonense, Lucas Fernandes (22 ans) intéresserait particulèrement André Villas-Boas qui pourrait bien devoir combler le vide laissé par les potentiels départs de Maxime Lopez et de Morgan Sanson. Une offre de 7,5M€ aurait été proposée au club portugais. Bien qu’il dispose d’une clause libératoire, une indemnité de transfert de 15M€ serait susceptible de s’avérer suffisante pour Fernandes. D’autant plus que les bonnes relations entre le technicien portugais et Portimonense seraient susceptibles de faciliter l’opération…