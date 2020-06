Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Tuchel lâche un énorme indice sur l'avenir de Cavani !

Publié le 6 juin 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que l'avenir d'Edinson Cavani semble s’écrire loin du PSG, Ander Herrera a révélé que le Matador était attiré par le championnat espagnol.

L’arrivée de Mauro Icardi semble avoir scellé l’avenir d'Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen qui arrive en fin de contrat a vu le PSG s'offrir dimanche dernier Icardi pour 50 M€ hors bonus. D’ici quelques semaines, le meilleur buteur du PSG devrait quitter librement le club parisien pour un nouveau challenge en Europe ou en Amérique du Sud. Pour autant, en dépit de son âge avancé, Edinson Cavani reste un attaquant grandement convoité sur le marché des transferts. De nombreux clubs sont déjà venus aux renseignements comme l’Inter Milan ou l’Atlético Madrid. Ils seraient même prêts à offrir un joli contrat à l’attaquant du PSG pour le récupérer. Interrogé à ce sujet, Ander Herrera, son coéquipier au PSG, a lâché un énorme indice sur l’avenir d'Edinson Cavani.

Cavani voudrait jouer en Espagne !