Mercato - PSG : Cette énorme indiscrétion lâchée sur Cavani !

Publié le 7 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Le contrat d'Edinson Cavani prenant fin à l'issue du mois de juin, les questions entourant son avenir sont nombreuses. Mais Ander Herrera semble avoir une idée sur la question.

Avec le transfert définitif de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, l'avenir d'Edinson Cavani s'assombrit clairement. Le contrat du Matador arrive à échéance à la fin du mois, et il n'y a quasiment plus aucune chance qu'il prolonge son bail au PSG. Arrivé en 2013 et devenu meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, l'Uruguayen va donc probablement partir. Mais quel club va-t-il rejoindre ? Ander Herrera lâche un premier indice de taille.

«Cavani veut jouer en Espagne»