Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échappatoire d’envergure pour Tanguy Kouassi ?

Publié le 6 juin 2020 à 9h45 par Th.B.

Bien que la tendance aurait changé pour son avenir et qu’une signature au PSG semblerait se dessiner, Tanguy Kouassi ne se fermerait aucune porte et certainement pas celles des grands clubs européens.

De quoi sera fait l’avenir de Tanguy Kouassi ? Dimanche, le titi parisien fêtera son 18ème anniversaire et en plus de la majorité, le défenseur central du PSG pourrait signer son premier contrat professionnel… avec son club formateur ! En effet, Kouassi est régulièrement annoncé à l’étranger, particulièrement du côté du Milan AC ou encore Leipzig. Cependant, Le Parisien a assuré dans son édition du jour que les deux clubs ne seraient plus en course pour s’attacher les services du joueur du PSG, souhaitant pour sa part signer en faveur du club de la capitale.

Kouassi aurait déjà ciblé de gros clubs en cas d’échec des négociations avec le PSG