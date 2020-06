Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux dossiers chauds de Leonardo mal embarqués ?

Publié le 6 juin 2020 à 22h45 par A.C.

Tout ne se passe pas comme prévu pour deux pistes italiennes de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

Récemment, nous vous avons annoncé que Leonardo a choisi d’offrir une prolongation d’un an à Thiago Silva. Le capitaine du Paris Saint-Germain n’a toutefois toujours pas donné sa réponse et d’autres pistes pourraient être activées. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG maintient le contact avec Alessio Romagnoli, défenseur et capitaine du Milan AC. Ce n’est pas tout, puisque Leonardo lorgne également un autre joueur milanais. Il s’agit d’Ismaël Bennacer, pour lequel une offre de 30M€ a été formulée.

Le verrou du Milan AC pour Bennacer et Romagnoli