Mercato - PSG : Gros coup de froid pour la prolongation de Thiago Silva !

Publié le 6 juin 2020 à 17h45 par B.C.

Comme révélé par le10Sport.com, le PSG envisage désormais de prolonger le contrat de Thiago Silva. Néanmoins, les deux parties seraient encore loin d'un accord.

Alors que Leonardo souhaitait rajeunir la charnière centrale du PSG en recrutant un nouveau cadre en lieu et place de Thiago Silva, la crise du coronavirus en a décidé autrement. En effet, afin de se concentrer sur d'autres postes, le directeur sportif parisien a changé de stratégie concernant l'international auriverde et envisage désormais de le prolonger comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport dès le 15 avril. Une proposition d'une année a été proposée à Thiago Silva, mais ce dernier souhaite renouveler pour deux saisons, et depuis, aucune avancée ne serait à signaler.

Le PSG et Thiago Silva n'arrive pas à se mettre d'accord