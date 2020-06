Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très joli coup de Leonardo prend forme !

Publié le 7 juin 2020 à 9h15 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2020 à 10h08

Longtemps annoncé sur le départ ces dernières semaines, Tanguy Kouassi pourrait finalement signer son premier contrat professionnel au PSG. En coulisses, le forcing de Leonardo commencerait à porter ses fruits.

Les dossiers chauds s'accumulent sur le bureaux de Leonardo. Il faut dire que le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne compte pas lésiner sur les moyens cet été pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel. Toutefois, en plus du recrutement, il faut gérer l'avenir de joueurs sur le départ dont celui des deux jeunes prometteurs, à savoir Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Ces dernières semaines, la tendance s'est d'ailleurs inversée dans ces deux dossiers. En effet, alors que la confiance régnait au PSG en ce qui concerne la signature du premier contrat professionnel d'Adil Aouchiche, ce dernier semble plus proche que jamais de rejoindre l'ASSE où il aurait même passé sa visite médicale. En revanche, l'espoir renaît pour Tanguy Kouassi dont le départ semblait quasiment acté il y a encore quelques jours.

Le PSG confiant pour Kouassi ?

En effet, ces dernières heures Le Parisien , ainsi que Fabrizio Romano, journaliste du Guardian , ont révélé que Tanguy Kouassi souhaitait bel et bien poursuivre sa carrière au PSG. Le jeune défenseur fait du club de la capitale sa priorité pour son premier contrat professionnel. Une tendance confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira qui assure que le PSG est confiant dans ce dossier et que Tanguy Kouassi va très prochainement s'entretenir avec Leonardo afin de lui faire part de ses envies. Toutefois, il va falloir faire vite dans ce dossier puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, plusieurs prétendants de renom se tiennent prêts à passer à l'action dans en cas d'échec des négociations entre le PSG et Tanguy Kouassi. Le Real Madrid et le Milan AC font parties de ces clubs. Rien que ça...