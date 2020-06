Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il raison d'envisager la vente de Gueye ?

Publié le 7 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Comme vous l'a révélé le 10 Sport, le PSG a reçu deux offres pour Idrissa Gueye, et alors qu'il souhaite mettre la main sur Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo serait disposé à accepter le départ du Sénégalais. Une bonne idée ? C'est notre sondage du jour.

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG peine à trouver la solution dans l'entrejeu, et le prochain mercato estival devrait une nouvelle fois amener le club de la capitale à effectuer des changements dans ce secteur. En effet, Leonardo souhaite injecter du sang neuf au milieu de terrain et multiplie les pistes depuis quelques semaines. Tiémoué Bakayoko, Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini ou encore Ismaël Bennacer sont appréciés par l'Italo-brésilien, mais la grande priorité se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport dès le 22 mai, le PSG a réactivé la piste menant au Serbe de la Lazio, et les négociations avancent. Leonardo a déjà formulé une première offre de 60M€ pour le joueur de 25 ans, qui souhaite pour sa part rejoindre la capitale. Et il devrait faire une victime dans l'entrejeu du PSG.

Leonardo n'écarte pas la possibilité de vendre Idrissa Gueye

Pour faire de la place à Sergej Milinkovic-Savic, et même peut-être à un autre joueur, Leonardo envisage de se séparer d'un ou plusieurs éléments. Si Marco Verratti paraît intransférable, cela n'est pas le cas d'Ander Herrera et Julian Draxler. Malgré un début d'année 2020 encourageant, Leandro Paredes semble également sur la liste des transferts, et son nom revient avec insistance en Italie. Plus surprenant, Idrissa Gueye est lui aussi annoncé sur le départ si Leonardo ne parvient pas à vendre d'autres milieux. Recruté l'été dernier par le PSG sur demande de Thomas Tuchel, le Sénégalais a réalisé une première saison assez concluante mais s'est parfois montré trop irrégulier, incitant alors le directeur sportif parisien à s'interroger sur lui. Selon nos informations, le PSG a reçu deux propositions pour Gana Gueye en provenance d'Angleterre, l'une d'elles pourrait venir de Wolverhampton, et Leonardo n'écarte aucune possibilité quant à l'avenir de l'ancien d'Everton. Surtout qu'en temps de crise sanitaire, tout transfert satisfaisant est bon à prendre.



