Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine pour l’avenir de Sandro Tonali !

Publié le 7 juin 2020 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG a été distancé dans le dossier Sandro Tonali, la Juventus aurait elle-aussi revu ses plans avec le jeune milieu italien bien que son profil lui plairait toujours.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo cible un grand nombre de joueurs pour se renforcer dans ce secteur de jeu. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la grande priorité du directeur sportif du PSG est d’attirer Sergej Milinkovic-Savic. L’intérêt est mutuel avec le Serbe dans la mesure où celui-ci aimerait rejoindre le club de la capitale pour y évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Seulement voilà, Leonardo souhaite enrôler non pas un, mais deux milieux de terrain cet été et a également coché le nom d’Ismael Bennacer, qui a dernièrement fait l’objet d’une offensive chiffrée à 40M€ comme le10sport.com vous l’a révélé ce dimanche. Parallèlement, le PSG a un temps ciblé Sandro Tonali, le très prometteur milieu de Brescia. Seulement voilà, comme nous vous l’avons également annoncé le 16 mai, celui-ci est destiné à rejoindre l’Inter avec qui tout est pratiquement bouclé. Cela a conduit les pensionnaires du Parc des Princes à changer leur fusil d’épaule, mais ils ne seraient pas les seuls à n’avoir eu d’autre choix que de revoir leurs plans.

« L’Inter est en avance aujourd’hui »