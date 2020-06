Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arturo Vidal lâché par un prétendant de longue date !

Publié le 7 juin 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que son avenir s’écrit en pointillés du côté du FC Barcelone, Arturo Vidal aurait vu l’un des clubs le suivant depuis l’hiver dernier écarter la possibilité de le recruter cet été.

Bien qu’il dispose de moyens financiers limités, le FC Barcelone aurait l’intention de procéder à un grand renouvellement de son effectif lors de la fenêtre des transferts à venir. L’entrejeu est notamment annoncé comme un secteur qui pourrait faire l’objet d’un coup de fraîcheur avec l’éventuelle de Miralem Pjanic, mais il faudra dégraisser le secteur avant cela. Et à l’instar d’Ivan Rakitic, Arturo Vidal fait partie des éléments susceptibles de quitter le Barça dans les prochaines semaines, à un an du terme de son contrat. Le milieu chilien risque donc de devoir se trouver un point de chute cet été, et mauvaise nouvelle pour lui, l’Inter aurait décidé de lui fermer la porte après l’avoir suivi tout au long du dernier mercato hivernal.

L’Inter aurait écarté Arturo Vidal en raison de son âge !