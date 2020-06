Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’aurait toujours pas trouvé la solution pour Lautaro !

Publié le 7 juin 2020 à 14h30 par H.G.

Le FC Barcelone serait en grande difficulté dans le dossier Lautaro Martinez. En effet, le club catalan ne parviendrait pas à trouver d’accord avec l’Inter pour revoir à la baisse le prix de l’Argentin et verrait ses idées être repoussées par les Nerazzurri.

Le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité de recrutement pour la prochaine session estivale des transferts. L’attaquant argentin de 22 ans aurait la lourde de tâche de venir prendre la succession d’un Luis Suarez sur le déclin depuis plusieurs mois maintenant. Seulement voilà, il y a vouloir et pouvoir, et si le Barça aimerait grandement arracher la signature du buteur de l’Inter, sa tâche est grandement compliquée par son manque de moyens financiers. Alors que Lautaro Martinez dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€ active lors des deux premières semaines du mercato, le FC Barcelone ne serait pas en mesure de débourser une telle somme pour le recruter. De ce fait, les dirigeants catalans mèneraient d’intenses négociations avec leurs homologues de l’Inter pour revoir à la baisse le prix de l’Argentin. Mais là aussi, la tâche des pensionnaires du Camp Nou serait des plus complexes.

Le Barça et l’Inter seraient encore très loin d’un accord !