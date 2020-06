Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud reçoit une grande nouvelle pour Pickeu !

Publié le 7 juin 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que l'AS Monaco semblait être le seul danger pour l'OM dans le dossier Olivier Pickeu, le club monégasque n'aurait finalement jamais été intéressé par l'ancien manager général d'Angers et aurait d'ores et déjà trouvé un nouveau directeur sportif.

C’est l'urgence du moment du côté de l'Olympique de Marseille. Privé de directeur sportif depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, le club phocéen n'a toujours pas nommé son successeur. Jacques-Henri Eyraud est en quête d'un dirigeant qui aura un rôle élargi et occupera le poste de directeur du football ou de « head of football » comme aime le désigner le président de l'OM. Dans cette optique, le nom d'Olivier Pickeu revient régulièrement ces derniers jours, l'ancien manager général d'Angers étant libre depuis son licenciement du SCO. Toutefois, ce dossier traîne et l'OM n'a toujours pas de responsable du recrutement alors que le mercato va ouvrir ses portes en France dès lundi. Toutefois, les Olympiens y voient un peu plus clair.

Monaco laisse le champ libre à l'OM