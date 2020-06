Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les Marseillais craignent toujours un coup de tonnerre pour Villas-Boas !

Publié le 7 juin 2020 à 8h30 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ dans la foulée de celui d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat et ne devrait pas prolonger son bail. Cependant, sa récente déclaration au sujet de son avenir aurait fait remonter de vives craintes au sein du vestiaire de l'OM.

Tout le monde pensait que l'avenir d'André Villas-Boas était réglé. Après avoir été annoncé proche du départ dans la foulée de celui d'Andoni Zubizarreta, auquel il avait initialement lié son avenir, le technicien portugais a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat à l'OM. Un soulagement pour les supporters et les joueurs marseillais, mais la récente déclarations d'André Villas-Boas n'a pas du les rassurer. « Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est difficile (Un retour à Porto, NDLR). L'amour qui m'unit à ce club ne le rend pas impossible, mais l'équipe est très bien dirigée par Sérgio Conceição. Que ça continue comme ça, le président le souhaite aussi », a-t-il confié à Record ce samedi.

Les joueurs de l'OM toujours inquiets ?