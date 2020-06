Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas ne ferme pas une porte pour son avenir !

Publié le 7 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, André Villas-Boas a clairement fait savoir qu’il quitterait l’OM à la fin de son contrat en n’excluant pas un retour au FC Porto à terme.

André Villas-Boas est revenu sur le devant de la scène après quelques temps d’inactivité en signant à l’OM l’été dernier un contrat de deux saisons. Alors que le départ d’un commun accord d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif aurait pu engendrer le sien dans la foulée, Villas-Boas a choisi d’honorer son bail jusqu’à son terme, à savoir juin 2021. Et cette saison sera bien la dernière comme il l’a assuré lors d’une interview pour la presse portugaise en ouvrant la porte à un retour à Porto où il a fait ses débuts en tant qu’entraîneur principal.

« Porto ? Ce n'est pas impossible »