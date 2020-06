Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas fixe déjà la date de son départ de l’OM !

Publié le 6 juin 2020 à 14h45 par La rédaction

Alors que la présence d’André Villas Boas sur le banc de l’OM la saison prochaine semble acquise, le technicien pense déjà à son avenir et voit plus loin.

Après avoir fait de grosses frayeurs aux supporters de l’OM en menaçant de faire ses valises suite au départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas va finalement rester. Le technicien portugais souhaiterait aller au bout de son contrat avec le club, malgré le départ du désormais ex-directeur sportif dont il était très proche et à qui il avait lié son avenir. André Villas-Boas aurait également choisi de rester pour vivre avec ses joueurs la saison de l’OM en Ligue des champions. Mais le faux départ d’AVB ne semble être que partie remise.

« Une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon »