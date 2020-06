Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La méthode Allegri pourra-t-elle fonctionner à Paris ?

Publié le 6 juin 2020 à 14h30 par La rédaction

Contacté par Leonardo pour devenir le successeur de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, l’ancien entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri pourrait bien atterrir à Paris cet été. Mais la méthode Allegri pourra-t-elle fonctionner à Paris ?

L’élégance à l’italienne. Massimiliano Allegri, ancien entraîneur de la Juventus et de l’AC Milan, détaillait dans son livre « Gagner, c’est si simple » sa méthode, ses principes et ses idées en tant que manager d’une équipe de football. Une méthode au coeur de laquelle se trouve un principe fondamental : l’équilibre. Courtisé par le PSG pour prendre la suite de Thomas Tuchel lorsque ce dernier partira de Paris, le technicien italien pourrait être le coach parfait pour le PSG.

« Tout est une question d’équilibre »

Ainsi, l’équilibre est le principe de base de la philosophie de jeu du technicien transalpin. « La vie et le foot se ressemblent : tout est une question d’équilibre ». Un équilibre que le PSG a parfois du mal à trouver aujourd’hui, dans une équipe où les talents offensifs se bousculent, mais où défensivement il y a parfois des lacunes. Une arrivée du technicien italien pourrait permettre à l’équipe parisienne de retrouver une solidité défensive significative, la Juventus d’Allegri ayant pendant longtemps été considérée comme la meilleur défense mondiale, composée d’une charnière Bonucci-Barzagli-Chiellini. Ainsi, la rigueur défensive et l’organisation sont des principes défensifs primordiaux pour l’entraîneur italien, tout autant que la simplicité. « La simplicité est la chose la plus compliquée. Nous allons dans la mauvaise direction parce que compliquer les choses rend la tâche encore plus dure ».

32 règles, un seul principe

Dans son livre, Massimiliano Allegri présente ainsi 32 règles pour devenir un bon coach de football, en détaillant sa philosophie. Une philosophie qui pourrait coller parfaitement aux ambitions parisiennes. Le PSG rêve d’Europe, et Allegri a su mener sa Juventus deux fois jusqu’à la dernière marche. Deux fois, des rêves de victoire brisés par les deux meilleurs joueurs du monde : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Avec un effectif comme celui du PSG, les possibilités sont quasi infinies pour l’entraîneur italien, et ce dernier pourrait tenter de faire venir plusieurs joueurs du championnat italien pour rendre l’équipe à son image. Quand on sait que Leonardo apprécie beaucoup ce championnat, et qu’il dispose de nombreux contacts en Italie, faire venir des joueurs de Serie A ne devrait pas être un problème. D’autant plus si Allegri signe du côté de Paris...

Intelligence de jeu

L’intelligence de jeu est un principe également très important pour Allegri. Selon lui, il faut avoir des joueurs capables de penser, et ce dès le plus jeune âge. Les joueurs doivent être capables de s’adapter à l’adversaire, tout en conservant leur liberté et leur vision du jeu qui leur est propre. Avec des joueurs comme Marco Verratti, Marquinhos ou encore Kylian Mbappé, Allegri serait servi en ce qui concerne l’intelligence de jeu, l’effectif parisien comptant quelques joueurs malins, même fourbes, capables de jouer intelligemment en toutes circonstances. Très moderne, la méthode Allegri a tout pour fonctionner à Paris...