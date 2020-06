Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour cette recrue estivale ?

Publié le 7 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Toujours désireux de se renforcer dans l'entrejeu, Leonardo n'écarte pas l'hypothèse de se séparer d'Idrissa Gueye, très apprécié en Premier League, seulement un an après son arrivée.

Arrivé l'été dernier en provenance d'Everton contre un chèque de 30M€, Idrissa Gueye était très attendu par Thomas Tuchel. Il faut dire que depuis son arrivée sur le banc du PSG durant l'été 2018, le technicien allemand ne cesse de réclamer des renforts au milieu de terrain. C'est ainsi que Leonardo a offert l'ancien Lillois à son entraîneur, sans que ce soit l'une de ses pistes. Mais après une saison en dents de scie, Idrissa Gueye pourrait déjà quitter le PSG.

Déjà deux clubs anglais sur Gueye

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, deux clubs anglais ont dégainé une offre pour Idrissa Gueye qui conserve une très belle cote en Premier League depuis ses passages à Aston Villa et Everton. Toujours selon nos informations, l'un des clubs pourrait bien être Wolverhampton. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un des membres du Big 5. Et Leonardo ne serait absolument pas opposé à son départ, seulement un an après son arrivée. Et pour cause, sa vente, comme celle de Julian Draxler, pourrait permettre au PSG de boucler d'autres dossiers à l'image de la grande priorité de Leonardo : Sergej Milinkovic-Savic.