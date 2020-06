Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Wolverhampton sur Idrissa Gueye ?

Publié le 6 juin 2020 à 9h15 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a reçu deux propositions de transfert pour Idrissa Gueye. Et l’un des clubs intéressés pourrait être Wolverhampton.

Ça s’agite autour d’Idrissa Gueye ! Le milieu de terrain du PSG, auteur d’une belle première saison à Paris, n’est pas certain de rester. Leonardo prospecte activement le marché pour trouver de nouveaux renforts au milieu du terrain et n’exclut pas le départ d’un ou deux joueurs cet été. Si Julian Draxler et Ander Herrera sont les plus proches de la sortie, Idrissa Gana Gueye est un joueur courtisé. Comme révélé par le10sport.com , deux clubs anglais ont dégainé des propositions pour son transfert.

Si Ruben Neves s’en va ?

L’identité des clubs ayant dégainé pour Idrissa Gueye n’a pas filtré. On sait juste que ces écuries ne font pas partie du Big 5. Mais nos sources indiquent que Wolverhampton pourrait être l’un des deux clubs. Le possible départ de Ruben Neves cet été incite les Wolves à imaginer la suite. Et Idrissa Gueye fait partie des profils qui séduisent en interne. Ses belles saisons à Everton ont laissé un excellent souvenir du Sénégalais. Avec l’intérêt de Tottenham et José Mourinho pour Ruben Neves, il n’est pas impossible que Wolverhampton ait pu anticiper avec une offensive sur Gana Gueye. Affaire à suivre…