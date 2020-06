Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois grandes priorités de l’été sont…

Publié le 6 juin 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes le 8 juin pour les clubs français, le PSG semble avoir trois priorités bien claires pour son recrutement.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé ces dernières semaines, Leonardo planche plus que jamais sur l’arrivée d’un gros milieu de terrain cet été pour le PSG : Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Sandro Tonali (Brescia) ou encore Ismaël Bennacer (Milan AC) sont ciblés à cet effet, tout comme Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Et malgré cette détermination à recruter un milieu de terrain au PSG, les priorités semblent ailleurs…

Un gardien et deux latéraux

En effet, avec le recrutement déjà acté de Mauro Icardi, le PSG a donc parfaitement pallié le départ libre d’Edinson Cavani. Mais d’autres éléments arrivent au terme de leur contrat au Parc des Princes, comme Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, et Leonardo devra donc impérativement attirer un latéral droit et un latéral gauche pour les remplacer. Par ailleurs, comme Sergio Rico n’a pas été conservé suite à son prêt, il faudra recruter un nouveau gardien remplaçant au PSG pour jouer le rôle de doublure de Keylor Navas. Affaire à suivre…