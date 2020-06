Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala impliqué dans une opération XXL de Leonardo ?

Publié le 6 juin 2020 à 12h15 par A.C.

Paulo Dybala, qui a longtemps été suivi par le Paris Saint-Germain, pourrait rendre un grand service à Leonardo.

Quoiqu’il arrive, Leonardo semble déterminé à frapper un gros coup au milieu de terrain. Nous vous avons révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain possède une short-list comprenant notamment Lorenzo Pellegrini et Ismaël Bennacer. Il a toutefois accéléré sur un dossier en particulier selon nos informations, avec Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio. En Italie comme en Espagne on évoque toutefois une possible volte-face du PSG, concernant Miralem Pjanic de la Juventus.

Paredes pourrait retrouver son ami Dybala, à Turin