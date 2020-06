Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait validé un gros départ pour cet été !

Publié le 6 juin 2020 à 7h15 par B.C.

Recruté l'été dernier par le PSG, Idrissa Gueye n'a visiblement pas convaincu Leonardo puisque ce dernier souhaiterait déjà le revendre au cours du mercato estival.

Déjà dans le viseur du PSG en janvier 2019, Idrissa Gueye a finalement rejoint le club de la capitale quelques mois plus tard grâce à Thomas Tuchel. L'Allemand était en effet séduit par les prestations du Sénégalais à Everton et a convaincu Leonardo de miser 30M€ sur lui. Néanmoins, Idrissa Gueye ne fait pas l'unanimité après une année passée à Paris. Malgré quelques prestations remarquables, dont la plus connue face au Real Madrid, le milieu de 30 ans s'est montré irrégulier, et cela pourrait rapidement mettre fin à son aventure dans la capitale.

Idrissa Gueye poussé vers la sortie par Leonardo ?

Comme vous l'a expliqué le 10 Sport , le PSG avance dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic, et cela pourrait porter préjudice à Idrissa Gueye. Selon les informations d'Abdellah Boulma, Leonardo souhaiterait se séparer du milieu de terrain sénégalais cet été, alors que ce dernier voudrait au contraire s'imposer au PSG. De quoi confirmer nos révélations divulguées ce vendredi. En effet, Leonardo ne s'opposera pas au départ d'Idrissa Gueye en cas d'offres intéressantes, et selon nos sources, deux écuries de Premier League ont déjà approché le PSG. L'avenir de Gana Gueye est donc très incertain...