Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace est toujours présente pour Neymar ?

Publié le 7 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Depuis maintenant un an, le FC Barcelone rêverait d’un retour de Neymar dans ses rangs. Et le club catalan ne semble pas disposé à lâcher l’affaire avec l’attaquant du PSG…

À l’été 2017, Neymar était entré dans l’histoire en devenant le joueur le plus cher du marché avec un transfert à 222M€ au PSG. Mais depuis le départ de l’attaquant brésilien, le FC Barcelone rêverait de le faire revenir en Catalogne, et ce dossier avait d’ailleurs bien failli aboutir l’an dernier puisque Neymar lui-même avait tenté de forcer son départ du PSG. En vain. Mais le feuilleton pourrait repartir de plus belle au Barça…

Barcelone ne lâche rien !

Comme l’a révélé UOL Esporte samedi, le FC Barcelone ferait toujours de Neymar sa grande priorité et ne semble pas disposé à lâcher l’affaire pour l’attaquant brésilien. André Cury, qui a pourtant été remercié par le Barça, aurait toujours un rôle décisif à jouer dans ce dossier et continuerait de faire le lien entre Neymar et le club blaugrana. Affaire à suivre…