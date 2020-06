Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé tente de régler un dossier brûlant !

Publié le 7 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG où il semble réticent à signer professionnel, Adil Aouchiche semble se diriger vers l’ASSE. Mais Kylian Mbappé tente de retenir son coéquipier…

Il s’agit d’un mal récurrent au PSG depuis le début de l’ère QSI : certains talents issus du centre de formation parisien préfèrent aller trouver plus de temps de jeu dans d’autres clubs, et optent donc pour un départ libre avant la signature de leur premier contrat professionnel (Kingsley Coman en est le principal exemple). Adil Aouchiche est plus que jamais concerné aujourd’hui par cette situation, et le jeune milieu de terrain du PSG serait d’ailleurs proche de s’engager librement avec l’ASSE. Du coup, ce sont les stars qui s’activent…

Mbappé interpelle Aouchiche