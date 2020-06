Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola peut plomber le recrutement de Leonardo !

Publié le 7 juin 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil d’Alex Telles pour cet été, le PSG doit désormais composer avec la concurrence de Manchester City pour le latéral gauche du FC Porto. Un obstacle de taille pour Leonardo…

Layvin Kurzawa arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Leonardo se met donc logiquement en tête d’un nouveau latéral gauche pour cet été. La piste la plus chaude actuellement mène à Alex Telles (27 ans), le défenseur brésilien du FC Porto. Le 10 Sport vous avait néanmoins annoncé le 27 mai dernier la concurrence de Chelsea dans ce dossier, et Leonardo va devoir affronter un autre cador anglais s’il souhaite attirer Telles au PSG.

City entre dans la danse

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité samedi, Manchester City se penche également sur le dossier Alex Telles. Pep Guardiola apprécie beaucoup le profil du joueur, et envisage donc de venir faire d’ombre au PSG et à Chelsea… D’ailleurs, alors que Leonardo souhaite négocier un bon prix (aux alentours de 30M€) pour boucler l’opération Telles, le FC Porto devrait logiquement faire jouer la concurrence avec Chelsea et Manchester City pour faire monter les enchères. Une mauvaise nouvelle pour le directeur sportif du PSG..