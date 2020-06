Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez en plein doute pour son avenir !

Publié le 7 juin 2020 à 10h15 par La rédaction

Peu utilisé par André Villas Boas, Maxime Lopez penserait à quitter l’OM cet été mais les dernières déclarations de son entraîneur pourraient le faire réfléchir.

André Villas-Boas devrait rester à l’OM la saison prochaine. Après que l’hypothèse d’un départ a été envisagé, le Portugais devrait finalement rester. Ce samedi dans le journal Portugais Record on apprenait que l’entraîneur a d’autres projets que de rester à Marseille à l'issue de la saison prochaine. L’ancien coach du FC Porto a confié qu’un retour dans son club de cœur n'était pas impossible, tout comme l’hypothèse de faire une pige dans une destination plus exotique. André Villas-Boas pourrait donc bien effectuer le prochain exercice avec l’OM et quitter le club à l’issue de la saison. Une situation qui troublerait certains joueurs de l’effectif.

Lopez tiraillé entre partir ou rester