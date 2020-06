Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang est encore loin du Barça !

Publié le 7 juin 2020 à 5h00 par T.M.

S’il a été dernièrement question d’un possible retour de flamme pour Pierre-Emerick Aubameyang et le FC Barcelone, la réalité serait bien différente.

En Catalogne, la recherche du successeur de Luis Suarez anime l’actualité du FC Barcelone. Et pour les Blaugrana, la priorité est connue : Lautaro Martinez. En coulisses, ça négocie donc avec l’Inter Milan pour tenter de trouver un accord et notamment éviter de payer les 111M€ de la clause libératoire de l’Argentin. Mais les discussions sont compliquées ce qui a dernièrement fait dire au Daily Mail que le Barça pourrait se replier sur son plan B : Pierre-Emerick Aubameyang. N’ayant plus qu’un an de contrat à Arsenal, le Gabonais est annoncé dans les petits papiers catalans depuis de longs mois déjà et il a notamment l’avantage d’être nettement moins cher que Lautaro Martinez.

Aubameyang, le plan B ?