Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane peut souffler pour son avenir !

Publié le 7 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Dernièrement en danger sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane verrait le ciel s’éclaircir au-dessus de sa tête.

Après avoir mené le Real Madrid sur le toit du monde, Zinedine Zidane avait surpris tout le monde en annonçant son départ en mai 2018. Il n’aura finalement pas mis longtemps avant de revenir étant appelé à la rescousse par Florentino Pérez en mars 2019. Toutefois, plus d’un an après son retour chez les Merengue, Zizou n’a plus forcément le même aura. En effet, face aux résultats en deçà des attentes, le Français a été remis en cause au cours de la saison. Zidane devait ainsi jouer sa tête lors d’un match face à Galatasaray. Avec la menace d’un retour de José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid a finalement sauvé son poste. Et alors que le pire pouvait encore être à craindre, la menace se serait dissipée…

L’homme de la situation !